غلق الطريق الدولى فى كفر الشيخ والدقهلية بسبب الشبورة المائية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق الطريق الرابط الدولى كفرالشيخ المتجه إلى بلطيم أمام حركة، مساء اليوم الأربعاء، المرور لوجود شبورة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق الطريق الرابط الدولى كفرالشيخ المتجه إلى بلطيم أمام حركة، مساء اليوم الأربعاء، المرور لوجود شبورة. كما تم غلق الطريق الدولى الدقهلية المتجه إلى الإسكندرية، أمام حركة المرور أيضا، وتم التنسيق مع محافظتى كفرالشيخ والدقهلية لوجود شبورة.

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