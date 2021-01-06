5 مشاهد مهمة من قداس عيد الميلاد المجيد .. تعرف عليها

شهد قداس عيد الميلاد المجيد الذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون والذى اقيم بدون حضور شعبي بسبب الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الكنيسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد 5 مشاهد مهمة.

2 - التزام خورس الشمامسة بمسافات التباعد فيما بينهم

3- مشاركة عدد محدود من الآباء الرهبان في صلوات القداس رغم إقامة القداس بدير الأنبا بيشوي

4 - نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس كان أول المتواجدين من الأباء الأساقفة داخل الكنيسة

5 - حرص التلفزيون المصري على نقل ترجمة فورية للقداس بلغة الإشارة لخدمة الصم وضعااف السمع

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الاجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.

وقال القس بولس حليم - في تصريح له - إن صلاة قداس عيد الميلاد المجيد سيتم نقلها عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد غدا في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.