البابا تواضروس يشكر السيسى ورئيسى فلسطين وباكستان وبابا الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - وقال البابا تواضروس: "أهنئكم بعيد الميلاد المجيد، أهنئ الكنائس والمطارنة والأساقفة والكهنة والشعب والشمامسة وكل بلاد المهجر".

وقدم البابا تواضروس الشكر لكل المهنئين، قائلا: "بالأصالة عن نفسى وباسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف وكل الهيئات والمؤسسات نقدم الشكر لفخامة الرئيس السيسى رئيس الجمهورية والذى عودنا على حضوره العيد منذ 2015 وبسبب الجائحة اتصل بنا عن طريق الفيديو كونفرس، نشكره على مشاعره الطيبة ونصلى من أجله ومن أجل مصر ونشكر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق

ورئيس فلسطين محمود عباس ورئيس باكستان عارف علوى، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على اتصالهم وتهنئتهم بالعيد".

وشكر البابا كل الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية والسياسية، واختص البابا تواضروس بالشكر القوات المسلحة درع الوطن والأطباء والفرق الطبية الذين يبذلون جهودا كبيرة للتصدى لوباء كورونا كما شكر المهنئين من الوزراء السابقين والسفراء والمحافظين.