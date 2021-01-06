أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات

هنأ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، الإخوة الأقباط في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة وكافة ربوع مصر بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله على الأمة المصرية جمعاء بالأمن والسلامة والمحبة.

كما شاركت مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، احتفالات الإخوة الأقباط من داخل الكنائس من خلال وفود مسؤولي المكاتب التي قدمت التهنئة وشاركت في الاحتفالات نيابة عن أبو العينين.