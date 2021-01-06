وحدتنا تفخر بها مصر.. أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

وقال أبو العينين، في تهنئته: "عيد ميلاد مجيد أعاده الله على أبناء الشعب المصري بكل الخير والسعادة .. وعلى مصرنا الحيبية بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء".
وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن تكون أعيادنا مبعث أمل جديد للخلاص من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم .. وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم من أي مكروه وسوء".
وأشار إلى أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئة الإخوة الأقباط في عيد الميلاد جاءت لتحمل مشاعر جميع المصريين ، وترسيخا وتعزيزا لمعني المواطنة والتنوع والإختلاف فى وطننا.. فجميعنا جسدا وكيانا واحدا نعتز بهويتنا المصرية .
وأكد أن مصر ستبقي بترابط أبنائها - أقباط ومسلمين- نموذجا فى التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفتخر بها مصر طوال تاريخها، وطنا للحق والعدل والوسطية وقبلة للمحبة والسلام.
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