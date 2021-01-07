صلاة العيد فى كنيسة جديدة بمدينة طيبة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، قداس برامون عيد الميلاد المجيد اليوم الأربعاء، بكنيسة القديس موريس والكتيبة الطيبية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، وهى كنيسة جديدة تحت الإنشاء، وتعد أول كنيسة على اسم القديس موريس بمسقط رأسه بمدينة طيبة بـ الأقصر.





وتم الانتهاء من مرحلة الإنشاءات بالكنيسة ويجرى حاليًا استكمال تشطيبها. شارك فى صلوات القداس عدد من الآباء الكهنة وبعضٌ من الشعب، بعد تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.

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