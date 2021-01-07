البابا تواضروس فى عظة العيد.. 5 مشاهد للفرح فى ميلاد المسيح

جدة - نرمين السيد - ألقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظة عيد الميلاد فى القداس الإلهى المقام بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، أكد فيها أن ميلاد المسيح يعنى الفرح وغياب المسيح غياب للفرح والمسيح جاء لرفاهية الأفراد.





وتابع البابا: جاء المسيح مولودا ليمنح الإنسان فرحا كبيرا والسؤال من أين يأتى الفرح نحن نردد فى الصلوات كلمة هلليلويا وهى تهليل بالفرح وجاءت الكلمة فى سفرى المزامير وسفر الرؤيا.

وتأمل البابا تواضروس فى خمس مشاهد فى الميلاد للفرح:

المشهد الأول: العذراء مريم التى ذهبت لخدمة القديسة العجوز اليصابات فابتهج الجنين فى بطنها وحولت العذراء الزيارة إلى صلاة، فقالت تعظم نفسى الرب تبتهج روحى بالله مخلصى، فعرفت أن الفرح فى الخلاص.. الفرح لا يأتى إلا بخلاص المسيح على الصليب، وهو المصدر الرئيسى له

المشهد الثانى: فى القديس يوسف النجار حارس سر التجسد، والذى جاء إلى مصر الفرح هنا فرح المسؤولية.

المشهد الثالث: الملائكة الذين حولوا ظلام الليل إلى نور.. بالتسبيح المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، أنه فرح التسبيح بأن تمجد الله وتصنع سلام وتنشر الفرح والبهجة بين الناس.

المشهد الرابع: عند الرعاة البسطاء فقراء ومؤتمين على القطعان، والبساطة هى سبب الفرح، كما يقول أوغسيطنوس وقفت على قمة العالم، عندما لم أريد شيئا من العالم أنه الرضا وعدم الطمع الذى يجعل الإنسان فرحا.

المشهد الخامس: المجوس القادمين من المشرق كانوا علماء وأثرياء وتبعوا النجم فى رحلة شاقة وصلوا المزود وقدموا الهدايا، وهذا هو فرح المشاركة، وقال البابا: "أنت عندما تشارك الآخرين تشعر بفرح والإنسان الأنانى لا يفرح.. إذن المشاهد الخمسة هى مصادر الفرح".

وفى الختام شدد البابا تواضروس على أهمية التمسك بالاجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا بكل دقة طالبا من الله رفع الجانحة عن العالم.