مستشفى الأقصر العام: إنقاذ طفل رضيع بعد ابتلاع جسم غريب

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور قام أطباء الطوارئ والعناية المركزة وتمريض قسم الطوارىء، بالتدخل السريع وإنقاذ الطفل. وأكد الدكتور خلف عمر أن الطفل تم نقله إلى مستشفى أرمنت التخصصى، لأن الطفل بحاجة إلى عناية أطفال.

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