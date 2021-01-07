موقع حجز لقاح كورونا في مصر egcovac mohp gov eg

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن رابط موقع حجز لقاح كورونا والذي يستطيع من خلاله المواطنين حجز وتسجيل موعد لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا الجديد عبر الرابط https://egcovac.mohp.gov.eg/.

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قد أعلنت في وقت سابق أن الفئات الأولي بالتطعيم في المرحلة الأولي هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وهم الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل، تليها الأطقم الطبية بشكل عام، ثم المصابين بأمراض مزمة، ومرضي الأورام، وكبار السن.

كيفية حجز لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة

هذا وقد علّقت وزارة الصحة بشكل مؤقت عملية التسجيل فى منظومة حجز لقاح كورونا المستجد عبر الموقع الإلكتروني التالي: eg covac mohp gov eg، بحيث إذا حاول المواطن الدخول علي الموقع سيجد رسالة “التسجيل قريبًا”.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا في جميع محافظات مصر، ويمكن الحصول على أي استفسارات حول تلقي اللقاح الجديد من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة الصحة 15335.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن مؤشر تعافي المريض من فيروس كورونا المستجد هو زوال الأعراض لمدة 10 أيام من الإصابة.