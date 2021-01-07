انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط البناء الجديدة في مصر .. وزارة التنمية المحلية تكشف عن التفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن سبب وقف البناء في مصر لمدة ستة أشهر، جاء على خلفية البناء بشكل عشوائي، ما أدى إلى اختلاف الارتفاعات في العقارات فضلًا عن التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن الأمر لو استمر على ذلك، “مش هنلاقي ناكل” على حد قوله، ولا سيما أن الكثير كان سيفقد أعمالهم وطعامهم بسبب التعدي على الاراضي الزراعية، حيث يفقد الفلاح عمله، ما يجعله يترك مجاله للبحث عن عمل آخر أو السفر خارج البلاد .

شروط البناء الجديدة في مصر

وكشف شعراوي عن شروط البناء الجديدة في مصر، بعد توقف دام 6 أشهر، للوقفة الحاسمة للدولة بشان مخالفات البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، ما دفعها لإصدار قرار بوقف البناء وإعادة التنسيق العمراني، مع استمرار المشروعات القومية والمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت شروط لاستئناف عملية البناء مرة أخرى وهي :

بناء أرضي وطابقين في حال تم البناء على قطعة أرض في شارع من 6 – 8 متر .

بناء أرضي و 3 طوابق في حال تم البناء على قطعة أرض في شارع من 8 إلي 12 متر .

بناء أرضي و 4 طوابق في حال تم البناء على قطعة أرض في شارع أكثر من 12 متر .

يمنع البناء علي المحاور الرئيسية أو الكورنيش أو النيل إلا في الحالات الاستثنائية وذلك بطلب من الوزير المختص للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني .