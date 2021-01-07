نهى العمروسي تعلق على قرار إخلاء سبيل إبنتها في قضية الفيرمونت

أعربت الفنانة نهى العمروسي، عن سعادتها البالغة بعد قرار النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل ابنتها نازلي مصطفى كريم التي كانت تم حبسها على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيرمونت".

تعليق نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل نازلي

علقت نهى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "الحمد لله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت أنا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من قال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون) شكراً للنائب العام النزيه المستشار حمادة الصاوى".

وكانت قد خرجت نهى العمروسي منذ أيام قليلة لتستغيث بالنائب العام بعد تورط ابنتها في قضية الفيرمونت المشهورة، لتسرد القصة بتفاصيلها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، مؤكدة أن ابنتها ليس لها دخل بتلك الجريمة وإنما هي ضحية.

نهى العمروسي تستغيث بالنائب العام

استغاثت نهى العمروسي بالنائب العام، بعد تدهور الحالة النفسية لإبنتها داخل محبسها، مؤكدة أنها ليست خطرًا على المجتمع كما يظن البعض ولكنها ضحية، مؤكدة أنها على يقين تام بمدى عدالة الحكومة المصرية.

نازلي ابنة نهى العمروسي هي شاهدة ومتهمة في قضية "فيرمونت"، والتي تعرضت لهجوم عليها بعد شهادتها ضد زوجها السابق الذي يعتبر أحد المتهمين في القضية الشهيرة.