دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للدكتورة درية شرف الدين

درية شرف الدين
ينشر موقع دوت الخليج السيرة الذاتية للدكتوره دريه شرف الدين وزيره الاعلام السابقة، بعد أن تردد اسمها للتعيين بمجلس النواب،2021، حيث أنها إعلامية وناقدة سينمائية وكاتبة مصرية ، من أبناء محافظه دمياط ،و درست في كليه سياسه واقتصاد جامعه القاهره .
تعينات النواب بالبرلمان
الدكتورة درية شرف الدين حاصله على دبلوم دراسات عليا في النقد الفني ، وماجستير في النقد السينمائي . دكتوراه الفلسفة فى الفنون - أكاديمية الفنون بالقاهرة .
شغلت الدكتورة درية شرف الدين عدة مناصب منها وزارة الإعلام، ورئيس قسم الرقابه المركزيه فى وزاره الثقافه ( 1995-1996 ) ، ووكيل أول وزارة الإعلام رئيس قطاع القنوات الفضائية ( 2001-2008 ) ، و عضوة الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا في مصر، و رئيس مركز الإعلام العربي التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - جامعة الدول العربية سابقا، وعضو المجلس القومى للمرأةوالمتحدثة الإعلامية الرسمية باسم المجلس، وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري سابقا، و عضو اتحاد الكتاب المصري، و وكيل وزاره الاعلام ( 1996-2008 ) .نائب رئيس قطاع الانتاج ( 1996-2001 )
وزيرة الإعلام السابقة بمجلس النواب
من مؤلفاتها " السياسة وسينما الخمسينيات " و" السياسة والسينما في مصر" "الخوض عميقا في قلب وعقل قداسة البابا شنودة " كما أن اسمها مذكور في موسوعة "المرأة عبر العصور" والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، لم تكن يوما عضوا فى اى حزب سياسى ، من اشهر ما قدمت برنامج نادي السينما الذي كان يبث أسبوعيا علي القناة الأولي في التلفزيون المصري . وبرنامج "سؤال" على شاشة الفضائية المصرية . ثم بعد ذلك برنامج اهل الرأى على قناه دريم . وتكتب بجريده المصرى اليوم الى ان عُينت وزيره الى الاعلام .
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