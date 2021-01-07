دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للمستشار إبراهيم الهنيدي المرشح للتعيين بمجلس النواب

ينشر موقع دوت الخليج السيرة الذاتية للمستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي، بعد أن تردد اسمه للتعيين بمجلس النواب،حيث أنه ولد بمحافظة القاهرة عام 1949، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1970 بتقدير عام جيد جدا، و التحق بالعمل بالنيابة عام 1971 معاونا للنيابة وترقى فى السلم القضائى حتى درجة رئيس نيابة.

المعينون بمجلس النواب

الهنيدي عمل بجهاز المدعى العام الاشتراكى وبعدها رئيسًا بمحاكم جنوب القاهرة ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف، وعمل مستشارا بمحكمة النقض من عام 1992 حتى عام 2013، وانتدب إبراهيم الهنيدي مساعدا للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو، وتعد قضية الفساد بمؤسسة ''الأهرام الصحفية''، هى القضية الأبرز التى تم فتحها أثناء ولايته لجهاز الكسب غير المشروع.

وتولى منصب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وفي سبتمبر 2015 وافق مجلس القضاء الأعلى، بالإجماع، على إعادة تعيين القاضي إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية السابق، لعمله نائبًا لرئيس محكمة النقض.

كان من ضمن الثلاثة المرشحين الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى العام الماضى لإرسالهم لرئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس محكمة النقض، قبل أن يقع الاختيار على المستشار مجدى أبو العلا رئيسا للمحكمة، ويوليو 2017 عين إبراهيم الهنيدي نائبا ثانى لرئيس محكمة النقض، وهو المنصب الذى يشغله حاليا، بالإضافة لعضويته فى لجنة شئون الأحزاب، حتي تردد اسمه اليوم للتعيين بمجلس النواب

الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ستكون برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشي،حيث أنها أكبر الأعضاء سنا من المنتخبين، وإذا تضمنت قائمة المعينين، من هم أكبر سنا سيحل أي منهم محل النائبة فيردة الشوباشي في إدارة الجلسة، والتى من المنتظر أن تشهد إجراءات إحتياطية صحية علي أعلي مستوي، في ذوء المواجهة الشاملة لفيروس كورونا.

الجلسة الافتتاحية في برلمان 2015 كانت برئاسة النائبة آمنة نصير كونها أكبر الأعضاء المنتتخبين في حينها، ولكنه مع تعيين المستشار بهاء أبو شقة، كان هو الأكبر سنا، ومن ثم هو من رأس الجلسة الافتتاحية، وأدي أمامه وأمام المجلس الأعضاء اليمين الدستورية، وأعقبها إجراءات انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين، حيث فاز في حينها الدكتور علي عبد العال، والسيد الشريف، وسليمان وهدان.

وتنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.