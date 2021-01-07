اشتباكات متجددة بين أنصار ترامب والشرطة الأمريكية

مظاهرات أنصار ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمام المتظاهرين من أنصاره أنهم لن يستسلموا لنتيجة الإنتخابات التي يعتبروها غير عادلة، ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
الكونجرس الأمريكى يصادق على فوز بايدن
صدق الكونجرس الأمريكى على نتائج كل الولايات الأمريكية، مؤكدًا أن الرئيس المنتخب جو بايدن، الديمقراطي، فاز بالانتخابات بعدد 306 أصوات في المجمع الانتخابى مقابل 232 صوتًا لترامب.
احتشد العديد من مؤيدي ترامب ليقتحموا باحات الكونجرس الامريكي لتتجدد مشاهد الإشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
الجدير بالذكر، أن الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بدأت منذ مساء أمس الثلاثاء، وتم اعتقال ما لا يقل عن ستة أشخاص لارتكابهم انتهاكات مختلفة.
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