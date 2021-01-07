المصريين الأحرار للأمريكيين: لا بد من تغليب العقل فوق المشاعر

جدة - نرمين السيد - ويدعو الحزب، من منطلق الديمقراطية، وسلامة الأمريكيين وأمنهم، جميع الأطراف، المؤيدين لدونالد ترامب، وأنصار جو بايدن، وكذلك الشرطة الأمريكية إلى ضرورة ضبط النفس، والتحلى بالهدوء، والاحتكام إلى الديمقراطية، وإعادة النظر فى المعطيات والأسباب التى أدت إلى غضب قطاع عريض من الشعب الأمريكى، خاصة أن العالم ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها واحة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال الكاتب هانى لبيب، المتحدث باسم الحزب، إن المشهد الأمريكى مرتبك، والأحداث فيه تسير بوتيرة متسارعة، وبشكل أكبر من التنبؤات، والأمور قد تفلت عن السيطرة بين لحظة وأخرى.

وأوضح لبيب: "ظهرت بوادر ذلك، فى إصرار المتظاهرين على اقتحام الكونجرس بغضب، واشتباك الشرطة الأمريكية معهم، وفى هذا الإطار لا بد من تغليب العقل فوق المشاعر، والقانون فوق العاطفة للحفاظ على وحدة الشعب الأمريكى، لوأد فتنة أمريكية كبرى لم تحدث فى التاريخ".