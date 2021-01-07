جدة - نرمين السيد - ويدعو الحزب، من منطلق الديمقراطية، وسلامة الأمريكيين وأمنهم، جميع الأطراف، المؤيدين لدونالد ترامب، وأنصار جو بايدن، وكذلك الشرطة الأمريكية إلى ضرورة ضبط النفس، والتحلى بالهدوء، والاحتكام إلى الديمقراطية، وإعادة النظر فى المعطيات والأسباب التى أدت إلى غضب قطاع عريض من الشعب الأمريكى، خاصة أن العالم ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها واحة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال الكاتب هانى لبيب، المتحدث باسم الحزب، إن المشهد الأمريكى مرتبك، والأحداث فيه تسير بوتيرة متسارعة، وبشكل أكبر من التنبؤات، والأمور قد تفلت عن السيطرة بين لحظة وأخرى.
وأوضح لبيب: "ظهرت بوادر ذلك، فى إصرار المتظاهرين على اقتحام الكونجرس بغضب، واشتباك الشرطة الأمريكية معهم، وفى هذا الإطار لا بد من تغليب العقل فوق المشاعر، والقانون فوق العاطفة للحفاظ على وحدة الشعب الأمريكى، لوأد فتنة أمريكية كبرى لم تحدث فى التاريخ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريين الأحرار للأمريكيين: لا بد من تغليب العقل فوق المشاعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.