«ترامب» لمؤيديه: لن استسلم أبدا وأطالب مايك بنس بالتحرك فورا

بطريقة مثيرة للاستغراب وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجوما حادا على وسائل الإعلام واصفا اياها "بالإعلام المزيف"، وهو ما أكد عليه في خطاب أمام حشد من مناصريه فى العاصمة واشنطن، قائلا: "وسائل الإعلام هي المشكلة الأكبر التي نواجهها.. لقد واجهناها قبل 4 سنوات وفاجئناها وهزمناها"، مضيفا: "لقد تلاعبت وسائل الإعلام فى نتائج الانتخابات كما لم تفعل من قبل".

ووجه الرئيس الأمريكى الشكر لمؤيديه الحاضرين، قائلا: "أريد أن أشكركم .. إنه لشرف عظيم أن أحظى بمثل هذه الحشود وأن أقف أمامكم وأمام مئات الآلاف من الأمريكيين"، مضيفا أن الانتخابات تم تزويرها بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل، مؤكدا أنه لن ينتازل.

وأكد "نحن لن نتخلى عن موقفنا أبدا. لن نتنازل أبدا. هذا لن يحدث. لا يتنازل المرء عندما تكون هناك سرقة" ، مدعيًا أن فوز بايدن كان على أساس إحصاء الأصوات المزورة. وأضاف "لقد فزنا في هذه الانتخابات ، وفزنا بها بأغلبية ساحقة. لم تكن هذه انتخابات قريبة ".

تعهد ترامب "بإخراج الجحيم من" أعضاء الكونجرس ، الذين وصفهم بـ "الجمهوريين الضعفاء" و "المثيرين للشفقة" لأنهم لن يدعموا جهوده لقلب النتائج. وقال إنه يأمل أن يمنع نائب الرئيس بنس فرز الكونجرس لأصوات الهيئة الانتخابية. ولكن لا يمنح الدستور نائب الرئيس تلك السلطة.

وأضاف إنه سيقدم الأدلة اليوم على تزوير الانتخابات، متسائلا أمام آلاف المتظاهرين "هل تصدقون أنه فاز بـ80 مليون صوت". وأكد أنه لن يسمح بفوز خصمه، جو بايدن، موضحا أنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة.

وأعرب عن أمله أن يقوم مايك بنس، نائب الرئيس بالشئ الصحيح قائلا إنه إن فعل ذلك فسيكون فاز بالانتخابات.

وقال "آمل أن يقوم مايك بالشيء الصحيح. أنا اتمني ذلك. آمل ذلك ، لأنه إذا فعل مايك بنس الشيء الصحيح ، فإننا نفوز في الانتخابات. كل ما يتعين على نائب الرئيس بنس القيام به هو رفض النتيجة، وأصبح رئيسًا وأنتم تكونون أسعد الناس."

وقال إن هناك ولايات ترغب في إعادة التصويت، وإن حدث ذلك، فسيفوز هو بالانتخابات.

ووصف ترامب إن العملية الانتخابية كانت تحظى باحترام العالم، ولكنها أصبحت مثل دول العالم الثالث، متهما الديمقراطيين بإفسادها، ووصفهم بالفاسدين.

وأشار إلى الإنجازات التي قام بتحقيقها خلال الـ4 سنوات الماضية ومن بينها تعزيز الجيش الأمريكي وبناء وحدة خاصة بالفضاء.

وأضاف مظاهرات اليوم هدفها "إنقاذ الديمقراطية الأمريكية"، مشيرا إلى أن الديمقراطيين سيدمرون البلاد وهو لن يسمح بذلك، متهما الحزب الديمقراطى بالاحتيال في العديد من الانتخابات السابقة.

وأشار إلي أنه ساعد 24 نائبا جمهوريا فى الانتخابات ولكن بعضهم أظهروا أنهم "ضعفاء"، وقال إنهم هؤلاء الضعفاء غضوا الطرف عن أفعال الديمقراطيين وأخطائهم.

وهدد في مظاهرات حاشدة في واشنطن للاعتراض على نتائج الانتخابات الأمريكية بالتزامن مع اجتماع الكونجرس اليوم للتصويت على تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بأنه سيعلن عن الجمهوريين الذين لن يقفوا بجانبه اليوم.

حث الرئيس الأمريكي المتظاهرين على التظاهر أمام الكونجرس عندما يتم التصويت على تأكيد فوز جو بايدن بعد قليل، قائلا إنهم سيدعمون النواب الوطنيين بالداخل.

وقال إن حدثا عظيما سيحدث اليوم في الكونجرس، إما أن يتحلى النواب بالشجاعة أو يرتكبون أكبر خطأ، وهدد أنه وأنصاره لن يغرفوا لهم إن لم يقوموا بفعل الشئ الصحيح، وهو عدم تأكيد فوز جو بايدن. ووصف النواب الذين سيعترضون على فوز مرشح الديمقراطيين بأنهم "محاربون".

وقال ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات، واصفا اياه "بمحتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

وكان طالب دونالد ترامب، وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر "بالعثور" على ما يكفي من الأصوات لإلغاء هزيمته في الانتخابات في نقاش دام ساعة على الهاتف، وفقا لواشنطن بوست.

وحث ترامب، رافينسبيرجر على "العثور" على أصوات كافية لإلغاء هزيمته في مكالمة هاتفية غير عادية استمرت لمدة ساعة يوم السبت قال خبراء الانتخابات إنها تثير أسئلة قانونية.

وقال دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي في خطاب أمام المتظاهرين فى العاصمة الأمريكية، واشنطن إن الآلاف التي حضرت اليوم تثبت أن الجمهوريين لم يفعلوا ما يجب فعله وأنهم لا يمثلون الحزب الجمهورى، أو "حزب ترامب الجمهورى".

وأضاف في رسالته للجمهوريين فى الكونجرس أنهم لديهم فرصة اليوم، إما أن يكونوا أبطال أو يكونوا أصفار، في إشارة إلى التصويت على تأكيد فوز جو بايدن في الكونجرس.

وقال إن الجمهوريين عليهم المحاربة من أجل العمال الأمريكيين ومن أجل الذين صوتوا لصالح ترامب، ومن أجل الرئيس ترامب.

واحتشد مع مجموعة من أنصار ترامب في واشنطن للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية.

يشير مقطع فيديو من المسيرة إلى أن المتظاهرين يقضون حاليًا الكثير من الوقت وهم يهتفون "الولايات المتحدة الأمريكية ، الولايات المتحدة الأمريكية"، ويهتفون من أجل ترامب.

وأكدوا أنه كان هناك تزوير واسع النطاق في انتخابات نوفمبر ، ويطالبون الهيئة الانتخابية برفض جو بايدن اليوم ، وهو الأمر الذى لن يحدث. توقع المنظمون أن يحضر 30 ألف شخص الحدث.