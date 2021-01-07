أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق الدولي فى الاتجاه من الدقلهية إلى الإسكندرية أمام حركة المرور بالتنسيق مع إدارة مرور كفرالشيخ والدقهلية بسبب الشبورة، كما أغلقت "المرور" الطريق الدولى من كفرالشيخ باتجاه بلطيم أمام حركة المرور، لحين ووضوح الرؤية. وأغلقت الإدارة العامة للمرور أيضًا الرابط الدولي من دمياط باتجاه بلطيم أمام حركة المرور للسبب ذاته، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق 3 وصلات بالطريق الدولى بالدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط بسبب الشبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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