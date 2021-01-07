«صوت الأمة» تنفرد بنشر القائمة الكاملة لأسماء المعينين في مجلس النواب

ينفرد «صوت الأمة» بنشر القائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين من رئيس الجمهورية، والمقرر عقد أولى جلساته في 10 يناير الجاري.
1- حازم امام
2- عماد خليل كامل
3- عادل عبد الفضيل
4- محمد سعد عوض الله
5- المستشار إبراهيم الهنيدي
6- منصف نجيب
7- درية شرف الدين
8- حسام غالى
9- نيفين الطاهري
10- عبلة الألفي
11- الشيخ على جمعة
12- جمال السعيد
13- فخرى الفقى
14- محمد عمر الزيات / والد شهيد
15- محمد زكي الوحش
16- الشيخ سالم مراحيل
17- دينا عبد الكريم
18- إيمان العجوز
19- هدي عبد الستار
20- منال هلال
21- ندي الألفى
22- فرحة الشناوي
23- آية مدني
24- داليا السعدني
25- جيهان زكي
26- سحر عطية
27- كريم سدراك
28- دينا أحمد إسماعيل
تضمنت قائمة المعينين في مجلس النواب من جانب رئيس الجمهورية، والتي انفرد صوت الأمة بنشرها عددا من الشخصيات السياسية والرياضية والاعلامية حيث تعكس هذه التعيينات حالة التنوع الموجودة داخل مجلس النواب الذي يتكون من 596 نائبا يمثلون مختلف القوى المدنية والأحزاب السياسية.
وحدد القانون نسبة 5% من عدد مقاعد مجلس النواب يعينها رئيس الجمهورية بقواقع 28 نائبا، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط حددها الدستور وشرحتها المادة 27 من قانون مجلس النواب بشكل مفصل.
كذلك أنهت الأمانة العامة لمجلس النواب كافة الإجراءات الخاصة باستقبال النواب الجدد لمجلس النواب، والبالغ عددهم 567 نائبا، حيث تم استخراج الكارنيهات لهم، واستلموا أيضا الحقيبة التي تتضمن عدد من التشريعات والقوانين الخاصة بمهام النواب البرلمانية بجانب جهاز التابلت الخاص بكل نائب، ووفقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب فإن الجلسة الافتتاحية ستكون منتصف الشهر الجاري، حيث تعمل الأمانة العامة على وضع رؤية لتنظيم جلسة حلف اليمين الدستوري، في ظل فيروس كورونا وتدرس عدة مقترحات للحفاظ على النواب من الإصابة.
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