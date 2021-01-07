«صوت الأمة» تنفرد بنشر القائمة الكاملة لأسماء المعينين في مجلس النواب

ينفرد «صوت الأمة» بنشر القائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين من رئيس الجمهورية، والمقرر عقد أولى جلساته في 10 يناير الجاري.

تضمنت قائمة المعينين في مجلس النواب من جانب رئيس الجمهورية، والتي انفرد صوت الأمة بنشرها عددا من الشخصيات السياسية والرياضية والاعلامية حيث تعكس هذه التعيينات حالة التنوع الموجودة داخل مجلس النواب الذي يتكون من 596 نائبا يمثلون مختلف القوى المدنية والأحزاب السياسية.

وحدد القانون نسبة 5% من عدد مقاعد مجلس النواب يعينها رئيس الجمهورية بقواقع 28 نائبا، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط حددها الدستور وشرحتها المادة 27 من قانون مجلس النواب بشكل مفصل.

كذلك أنهت الأمانة العامة لمجلس النواب كافة الإجراءات الخاصة باستقبال النواب الجدد لمجلس النواب، والبالغ عددهم 567 نائبا، حيث تم استخراج الكارنيهات لهم، واستلموا أيضا الحقيبة التي تتضمن عدد من التشريعات والقوانين الخاصة بمهام النواب البرلمانية بجانب جهاز التابلت الخاص بكل نائب، ووفقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب فإن الجلسة الافتتاحية ستكون منتصف الشهر الجاري، حيث تعمل الأمانة العامة على وضع رؤية لتنظيم جلسة حلف اليمين الدستوري، في ظل فيروس كورونا وتدرس عدة مقترحات للحفاظ على النواب من الإصابة.