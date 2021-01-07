البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد: نصلي من أجل رفع كورونا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، من دير الأنبا بيشوى، وقدم قداسة البابا التهنئة لجميع الكنائس القبطية فى مصر وخارج مصر، والآباء، والقمامصة والشمامسة وكل الشعب بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف خلال كلمته فى قداس عيد الميلاد المجيد، من دير الأنبا بيشوى:"أقدم الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى عودنا دائما أن يهنئنا بالعيد بحضوره منذ عام 2015 وهذا الحضور الذى يفرحنا جميعا، وإن كنا فى هذا العام بسبب الجائحة والظروف الصحية التى تسود العالم، ومن بينها بلادنا مصر فقد اتصل بنا عبر تكنولوجيا الفيديو كونفرانس برسالة طيبة مهنئا جميع الأقباط في مصر والعالم، وكانت فرصة أن نشكره كثيرا ونصلى من أجله وكل المسئولين في بلادنا".









وتابع: "نشكره على هذه المشاعر الطيبة ونرفع أيدينا ونصلى من أجل بلادنا وكل العالم أن يرفع عنا هذه الجائحة وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية".

واحتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا، والذى بدأت موجته الثانية فى نوفمبر الماضى، الأمر الذى استدعى الكنيسة لاتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على حياة المصليين بعد إصابة العديد من الكهنة وزيادة حصيلة الإصابات، خاصة فى طقسى أعياد الميلاد والغطاس يناير الجاري، أبرزها منع الحضور الشعبى للقداسات واقتصارها على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، دون حضور شعبى وعدد محدود من رهبان وأساقفة الكنيسة، فيما نظمت الكنيسة الإنجيلية أمس الثلاثاء، الاحتفال الرسمى الخاص بها لعيد الميلاد المجيد، وقد اقتصرت الصلوات على رؤساء المذاهب والطوائف فقط دون حضور شعبى.