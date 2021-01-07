الكنيسة الكلدانية فى مصر تحتفل بـ عيد الغطاس

جدة - نرمين السيد - وترأس القداس الإلهى المدبر البطريركى لـ الكلدان فى مصر الأب بولس ساتى للفادى الأقدس، وعاونه عدد من الشمامسة والكورال وذلك فى كاتدرائية بازليك العذراء سيدة فاتيما. عيد الغطاس وجدد المصلون، خلال القداس وعد المعمودية وتباركوا بالمياه المباركة التى كرسها المدبر البطريركى.

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