اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، والمهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الوزير لتطوير الري الحديث، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، والدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، لمناقشة خطة وموقف تنفيذ مشروع الري الحديث.
واجتمع الوزير، مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لمناقشة حصر المساحات غير المقررة للري وحصر الزمامات المزروعة الحالية.
كما اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، مع الدكتور أحمد يسرى الخبير الدولي، وأحد أبناء الوزارة العاملين بالخارج بدولة كندا وذلك لمناقشة مشاركة المنظمات الدولية والشركات العالمية بأسبوع القاهرة للمياه لعام 2021 م.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بجانب الزمامات غير المزروعة.. عبد العاطي يناقش موقف حصر المساحات غير المقررة للري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.