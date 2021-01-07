سعداء بتهنئة الرئيس السيسي.. الكنائس القبطية في ألمانيا تحتفل بعيد الميلاد

احتفلت الكنائس القبطية بألمانيا بعيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها الحكومة الألمانية.
وأعرب الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء مريم والقديس موريس بهوكستر بألمانيا - في تصريح لقناه (في.دي.آر.) الألمانية - عن سعادته بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط ألمانيا، حيث نقل سفير مصر بألمانيا السفير خالد جلال تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية بألمانيا، بعيد الميلاد المجيد.
كما أقيم قداس بدير الأنبا أنطونيوس، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكروفبلوخ بألمانيا، وحرص الحاضرون للقداس على الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.
كما ناشد الأنبا ميشيل، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا، الأقباط في ألمانيا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معتبرا أن هذا الالتزام ليس رجاء، لكن واجبا؛ وذلك "لحماية أنفسنا والآخرين وهى مسؤولية كل منا".
كما أقام الآب جرجس راعي كنيسة القديسين ببرلين قداس عيد الميلاد، وسط حضور محدود بسبب قوانين الحكومة الالمانية بالحد من تعداد الحضور، مثلما صرح مجدى بشارة من الجالية القبطية بألمانيا.
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