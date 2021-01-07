فيديو .. مايكل مورجان : الإعلام الأمريكى تسبب فى شحن المتظاهرين على العنف

جدة - نرمين السيد - أكد الإعلامى الدكتور مايكل مورجان الباحث فى مؤسسة لندن للدراسات الاستراتيجية، إن أحداث الشغب فى الولايات المتحدة الأمريكية "فوضوية وغير حضارية"، وستكون هناك اختراقات من أنصار ترامب خلال الفترة المقبلة.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، أن المظاهرات التى قام بها أنصار ترامب، أوقفت التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن السبب وراء التظاهرات هو سقوط عضوين من أعضاء مجلس الشيوخ فى جورجيا تابعين للحزب الجمهورى. وأشار مورجان إلى أن المظاهرات الحالية فى أمريكا هى الأولى من نوعها، مؤكدا أن الإعلام الأمريكى كان سببًا فى شحن المتظاهرين.

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