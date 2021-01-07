علامات تدل على ضعف جهازك المناعي.. حارب كورونا

يحاول العديد منا تقوية الجهاز المناعي خلال الفترة الراهنة بعد زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، وذلك كي يمنع التقاط العدوى بسهولة وتمكن الفيروس من الجسم.

دوت الخليج يرصد عدد من العلامات التي تنذر لك بضعف جهازك المناعي، كي تتمكن من معالجة جهازك المناعي.

زيادة التوتر

يدل التوتر الزائد، والإجهاد المستمر على ضعف جهاز المناعة لديك، وذلك لأن التوتر يقلل من الخلايا الليمفاوية في الجسم، التي تساعد في محاربة العدوى، ومع إنخفاض مستواها تصبح عرضه للإصابة بنزلات البرد، ومن ثم يصبح جسدك قابل للعدوى بفيروس كورونا.

البرد بصفة مستمرة

تعتبر إصابتك بنزلات البرد بشكل دائم، وإستمراره لفترات طويلة حتى الشفاء علامة واضحة لضعف الجهاز المناعي لديك، فإذا كنت دائمًا ما تصاب بالبرد فعليك الإستعانة بالعديد من المقومات لطرده من جسدك وتعزيز جهازك المناعي.

مشاكل الجهاز الهضمي

إذا كنت تعاني من الإسهال المتكرر أو الغازات أو الإمساك، فقد يكون ذلك علامة على ضعف جهاز المناعة لديك حيث أظهرت الأبحاث أن ما يقرب من 70 % من جهازك المناعي موجود في الجهاز الهضمي.