تهنئة الرئيس للأقباط بعيد الميلاد.. وتوجيهاته بصون أمن وسلامة الوطن أبرز عناوين الصحف

تابعت صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بعيد الميلاد المجيد عبر (الفيديو كونفرانس).. كما أبرزت توجيهات الرئيس ببذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق بين أجهزة الدولة؛ لصون أمن الوطن.

وسلطت الصحف الضوء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالاستعداد لإطلاق برنامج ضخم للتحول إلى الري الحديث.

وركزت الصحف على مباحثات وزير المالية الدكتور محمد معيط مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي أشاد بنجاح برنامج الإصلاح؛ ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة (كورونا).

وبرز في الصحف أيضا قرر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت سعر بيع المنتجات البترولية، والإبقاء على الأسعار الحالية، للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا .

وفي التفاصيل، أبرزت صحفية (الأهرام) - في صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان (الرئيس: وحدة نسيج الشعب من أقدس ما يعتز به المصريون) - تهنئة الرئيس السيسي، أمس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر الفيديو كونفرانس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

ونشرت الصحيفة أن الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد، لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى القول إن قداسة البابا تواضروس الثاني قام - من جانبه - بتقديم الشكر للرئيس على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكدًا قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع، كعنصر مجتمعي رئيسي، وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

وفي شأن رئاسي ثان، أبرزت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (السيسي: أعلى درجات التنسيق بين أجهزة الدولة لصون أمن الوطن) - توجيه الرئيس السيسي بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية؛ لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار، كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.

وأوضحت (الأهرام) أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، مع السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الأهرام عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قوله إن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة - في هذا السياق - نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجي.

وأضافت أن الاجتماع شهد استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وفي شأن محلي آخر، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تهنئة وزير الداخلية البابا تواضروس الثاني، والإخوة المسيحين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتحت عنوان (احتفال مصر بعيد الميلاد يجسد روابط الانتماء والمواطنة)، ذكرت الصحيفة أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: "يسرني أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وأضاف الوزير: "أن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التي تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء، والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية."

أما صحيفة (الأخبار)، فأوردت - تحت عنوان (إطلاق أكبر برنامج للتحول إلى الري الحديث) - أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة نحو التحول إلى الري الحديث، وكذلك التأكد من قدرة الإنتاج المحلي على توفيرها.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، مع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث.

ونشرت الصحيفة أن مدبولي أكد - أيضا - أن منظومة التحول للري الحديث، تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس السيسي، نظرًا لما تقدمه من نتائج إيجابية كبيرة؛ سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين، مُمثلة في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي كلف بالاستعداد لإطلاق برنامج ضخم للتحول للري الحديث، وذلك لما لهذا المشروع من أهمية بالغة وفوائد عديدة سيجني المزارعون ثمارها، لافتا إلى أنه ينتظر تفاصيل هذا البرنامج؛ لاستعراضها مع الوزراء المعنيين، ومسئولي البنك المركزي؛ تمهيدا للاتفاق على آليات تمويل هذا المشروع.

وتحت عنوان (د.معيط.. في لقائه وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك؛ بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.

ونسبت الصحيفة لمعيط قوله - خلال لقائه أمس مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي - "نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة في المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخزانة الأمريكي أشاد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة كورونا، مؤكدًا أنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصري قدرًا من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحبا بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها في مجال الإصلاح الاقتصادي للدول المجاورة، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى ما ذكره الوزير الأمريكي بشأن تطلع بلاده إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر؛ بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر، خاصة في ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأمريكية عن أسواق بديلة أخرى، وقال "نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مكافحة عمليات غسيل الأموال التي باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة".

وتحت عنوان (البترول: تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية مارس)، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول (يناير-مارس 2021)، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة تقوم بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.