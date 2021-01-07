شاهد .. وزيرة التضامن تهنئ البابا بـ عيد الميلاد : كلنا على قلب وطن واحد

جدة - نرمين السيد - حرصت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، على تهنئة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، وأقباط مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وكتبت القباج، عبر صفحتها على "فيسبوك": "بمشاعر تملؤها المحبة والسلام الترابط، أرسل أصدق التمنيات والتهانى بعيد ميلاد مجيد لقداسة البابا تاوضروس ولجميع الأخوة الأقباط فى مصر بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليهم وعلى مصر بالصحة والعافية وباليُمن والبركات".

وأضافت: "من وزارة التضامن الاجتماعى وعلى أرض مصرنا الحبيبة التى تجمع جميع فئات الشعب على قلب وطن واحد تعاهد على الألفة والمواطنة، ندعو الله أن يحمل العام الجديد لبلدنا الغالى، الخير والبركة، داعين الله أن يرفع فيه الوباء عننا وعن العالم أجمع، وأن يرزق مصر الرفعة والنهضة وأن يحفظها رئيسًا وحكومةً وشعبًا دائمًا وأبدًا".

وتابعت وزيرة التضامن: "وإلى زميلاتى وزملائى بوزارة التضامن الاجتماعى، أتوجه بالتحية وبالتهنئة بعام ميلادى سعيد يملؤه الإنجاز والكفاءة من أجل الوفاء بمصالح الفئات التى نخدمها وأن نقدم لها سبل الدعم المساندة حتى نساهم جميعًا فى تنمية وازدهار الوطن، ومن أجل تحقيق الحياة الكريمة التى يستحقها المصريين فى كافة أنحاء الجمهورية"، مختتمة "عيدًا مجيدًا وعامًا مباركًا".