طقس الخميس .. شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب .. القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتصاحبه رياح معتدلة.





وأشار الخبراء إلى أن الطقس سيكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. الشبورة وكشف خبراء الأرصاد إلى استمرار وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.. بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 15 الإسكندرية 22 13 وادى النطرون 22 14 طنطا 23 14 شبين الكوم 23 14 دمنهور 23 14 بلطيم 22 15 مطروح 21 12 السلوم 21 11 سيوة 22 13 بورسعيد 21 15 دمياط 21 14 الزقازيق 23 14 المنصورة 22 13 الإسماعيلية 23 11 السويس 23 12 العريش 21 11 رفح 20 11 رأس سدر 24 13 نخل 23 04 نويبع 27 17 طابا 23 14 كاترين 19 05 الطور 25 13 شرم الشيخ 27 17 الغردقة 26 15 مرسى علم 25 15 الفيوم 24 12 بنى سويف 24 11 المنيا 25 10 أسيوط 26 09 سوهاج 28 09 قنا 28 10 الأقصر 29 10 أسوان 29 11 إدفو 29 11 أبوسمبل 29 11 الوادى الجديد 29 08 شلاتين 29 18 حلايب 26 19

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