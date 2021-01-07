أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 7 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يزور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية؛ للاطمئنان على جاهزية الصالات المستضيفة لمنافسات مونديال كرة اليد.

القاهرة

تكرم وزارة الأوقاف، مناطق هيئة الأوقاف بطنطا والدقهلية وكفر الشيخ، لجهودها فى تحصيل مستحقات الهيئة بهذه المناطق.

بيروت

تبدأ حالة الإغلاق العام فى السريان بجميع أنحاء لبنان، كما تطبق السلطات قرار منع التجول فى الفترة من 6 مساء وحتى 5 فجرا "بالتوقيت المحلى"، وذلك فى سبيل وقف تفشى وباء كورونا.

سول

يتوجه وفد كورى جنوبى إلى إيران للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة وطاقمها من قبل الحرس الثورى الإيرانى.

القاهرة

يعاود مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفنى للمسرح، تقديم عروضه المسرحية بعرض مسرحية"ريسايكل" فى موسمه الثالث، وذلك بعد انتهاء المهرجان القومى للمسرح المصرى.

الإسكندرية

تستضيف الصالة المغطاة فى برج العرب، البروفة الختامية لاستعدادات استضافة فرق المجموعتين الثالثة والثامنة لكأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر خلال الشهر الجارى.