حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 1007 حالات إيجابية بـ كورونا و57 وفاة.. والجيش الأمريكي ينزل إلى الشارع رغم رفض ترامب

نشر موقع "دوت الخليج" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس الموافق 7-1-2020 أبرزها:

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 561 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115975 حالة حتى اليوم.

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تحفظ على نشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، للسيطرة على أعمال العنف هناك من قبل أنصاره، وذلك رغم حرصه على نشر قوات الحرس الوطني في أكثر من مشهد مماثل خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أمريكا الفترة الماضية.

الشرطة الأمريكية: وفاة 3 أشخاص في محيط مبنى الكونجرس

أعلنت الشرطة الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، وفاة 3 أشخاص في محيط مبنى الكونجرس الأمريكي.