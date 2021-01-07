نشر موقع "دوت الخليج" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس الموافق 7-1-2020 أبرزها:
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 561 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115975 حالة حتى اليوم.
ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تحفظ على نشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، للسيطرة على أعمال العنف هناك من قبل أنصاره، وذلك رغم حرصه على نشر قوات الحرس الوطني في أكثر من مشهد مماثل خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أمريكا الفترة الماضية.
أعلنت الشرطة الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، وفاة 3 أشخاص في محيط مبنى الكونجرس الأمريكي.
طالب عدد من النواب الديمقراطيين باللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وأعضاء حكومة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، باستخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لإقالة ترامب من منصبه.
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عدد من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، يخططون للاستقالة من مناصبهم، بسبب رد فعل ترامب على أعمال العنف التي استهدفت مبنى الكونجرس اليوم.
انتقد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم السابق، جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري السابقة خلال أزمة منتخب الشباب في تونس.
أكد الإعلامي خالد الغندور عبر قناة نادي الزمالك، أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ فكرة فتح حساب بنكي أمام جماهير الزمالك لكي تساهم في حل مشاكل النادي.
كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن كواليس لأول مرة عن أزمة كورونا مع المنتخب في تونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 1007 حالات إيجابية بـ كورونا و57 وفاة.. والجيش الأمريكي ينزل إلى الشارع رغم رفض ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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