انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار أجهزة مولدات الأكسجين بالكهرباء وأماكن بيعها ووداعاً للأسطوانات تزامناً مع الموجة الثانية لكورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أسعار أجهزة مولدات الأكسجين والتي تعمل بالكهرباء كبديل آمن ومتوفر بخلاف أسطوانات الأكسجين الحالية، والتي تشهد هذه الأيام سحباً شديداً عليها في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقيام أعداد كبيرة من المواطنين بالعلاج منزلياً.

أسعار أجهزة مولدات الأكسجين بالكهرباء

ففي أغلب الأحيان يكون هناك حالات مصابة بفيروس كورونا ومعزولة منزلياً وتعاني من نقص الأكسجين في الجسم، وينتج عن ذلك صعوبة شديدة في التنفس، نظراً لأن الفيروس يدخل على الرئة، وعدم إنقاذ المريض بجلسات أكسجين قد يهدد حياته.

ولذلك ننشر لكم متوسط أسعار أجهزة مولدات الأكسجين والتي تعمل بالكهرباء، وتكون متوفرة في الصيدليات والشركات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

صيدليات العزبي

وتقوم صيدليات العزبي بتوفير مولد أو مكثف أكسجين إيطالي مصنع في الصين، بسعر 17 ألف و500 جنيه،وبسعة 5 لتر في الدقيقة،

صيدليات سيف

تقوم صيدليات سيف بتوفير مولد أكسجين نوع OXY-F10 وهو إيطالي المنشأ وبضمان عامين بسعر 36 ألف و900 جنيه، وبسعة 10 لتر في الدقيقة، كما أن تركيز الأكسجين يصل لـ 95.5%.

كما يوجد نوع آخر OXY-Neb بسعة 5 لتر وضمان سنتين بسعر 21 ألف و500 جنيه، وبه ريموت للتحكم عن بعد.

أما مولد الأكسجين OXY-F3 سعة 3 لتر بـ الدقيقة وضمان لمدة عامين، بسعر 15 ألفا و800 جنيه.

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أما شركة MV medical

فتتيح مولدات صينية الصنع بسعر 12 ألف جنيه، أما الأمريكي من نفس الشركة بسعر 19 ألف جنيه.

شركة ECare Egypt

مولد الأكسجين الصيني Yuwell سعة 5 لتر بـ 9 آلاف و500 جنيه، وماركة Nuvo أمريكي الصنع سعة 5 لتر بسعر 14 ألف جنيه.

شركة أوكسي إير إيجيبت للأجهزة الطبية

تتيح الشركة مولد الأكسجين الصيني بـ 11 ألف جنيه، والأمريكي بـ 18 ألف جنيه، ويمكن تأجيره بـ 4000 جنيه في الشهر.