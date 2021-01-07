وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع بروتوكول تعاون لـ شركة حلوان للصناعات

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى"، وشركة "الوايلر فريد حسانين" فى مجال تصنيع الطلمبات وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





جاء ذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وعدد من قيادات الوزارة وممثلى الشركة.

وأشار الوزير مرسى، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه يوجد تعاون كبير مع القطاع الخاص الذى يعد شريكا مهما فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قائم على تعاون القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الإنتاج الحربى يتبع استراتيجية فى توطين الصناعات بالتعاون مع شريك أجنبى والقطاع الخاص المصرى بما يساهم فى تعزيز الصناعة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا البروتوكول يهدف إلى إقامة مصنع بمقر شركة حلوان للصناعات الهندسية داخل أحد الهناجر المملوكة لها لنقل خطوط الإنتاج ذات الحالة الفنية المتميزة والخاصة بشركة الوايلر، وذلك لتصنيع الطلمبات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية العاملة فى مجال "الزراعة والرى والصرف ومحطات المياه" بسعات وقدرات مختلفة.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى محمد عيد بكر، بأن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع مختلف الجهات سواء "وزارات، هيئات حكومية، القطاع الخاص" لتنفيذ مشروعات التنمية بالدولة وبما يعود بالنفع على المواطن.

ومن جانبه أكد الأستاذ حسن فريد حسانين رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر للطلمبات، على استعداد الشركة لنقل التكنولوجيا التى تمتلكها فى مجال تصنيع الطلمبات إلى شركات الإنتاج الحربى، حيث سيتم نقل تكنولوجيا "التجميع، التصنيع، الإختبار، التقييم" للمنتجات التى يتم تصميمها وإنتاجها وتصنيعها إلى شركة حلوان للصناعات الهندسية مع تدريب العاملين بالشركة على عمليات التصميم والتصنيع وأعمال الجودة والتركيبات ووضع مخطط زمنى لمراحل التنفيذ، مؤكداً على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة.