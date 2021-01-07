تهنئة الرئيس لـ البابا تواضروس وتثبيت أسعار البنزين والسولار .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت توجيهات الرئيس ببذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق بين أجهزة الدولة، لصون أمن الوطن .. وسلطت الصحف الضوء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالاستعداد لإطلاق برنامج ضخم للتحول إلى الرى الحديث.

وركزت الصحف على مباحثات وزير المالية الدكتور محمد معيط مع وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، الذى أشاد بنجاح برنامج الإصلاح، ما أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، واحتواء جائحة كورونا.

وبرز فى الصحف أيضا قرر لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتثبيت سعر بيع المنتجات البترولية، والإبقاء على الأسعار الحالية، للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلية فى ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا.

وفى التفاصيل، أبرزت صحفية الأهرام - فى صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان "الرئيس: وحدة نسيج الشعب من أقدس ما يعتز به المصريون"، تهنئة الرئيس السيسى، أمس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصرى بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر الفيديو كونفرانس، مشيرة إلى أن ذلك يأتى ترسيخاً لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية فى قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم فى احتفالاتهم.

ونشرت الصحيفة أن الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد، لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها فى القلب، وهو وحدة شعبها.

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ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى القول إن قداسة البابا تواضروس الثانى قام - من جانبه - بتقديم الشكر للرئيس على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكداً قيمة الدلالات والرسائل التى يرسخها هذا التقليد الشخصى من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع، كعنصر مجتمعى رئيسى، وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

وفى شأن رئاسى ثان، أبرزت صحيفة الأهرام، تحت عنوان "السيسى: أعلى درجات التنسيق بين أجهزة الدولة لصون أمن الوطن"، توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية، لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار، كعامل أساسى داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، مع السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الأهرام عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قوله إن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمى والدولى وجهود الدولة فى هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة، فى هذا السياق، نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجى.

وأضافت أن الاجتماع شهد استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومى المصرى، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وفى شأن محلى آخر، سلطت صحيفة الجمهورية الضوء على تهنئة وزير الداخلية البابا تواضروس الثانى، والإخوة المسيحين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتحت عنوان "احتفال مصر بعيد الميلاد يجسد روابط الانتماء والمواطنة"، ذكرت الصحيفة أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: "يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وأضاف الوزير: "أن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء، والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية."

أما صحيفة الأخبار، فأوردت - تحت عنوان "إطلاق أكبر برنامج للتحول إلى الرى الحديث" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أهمية توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة نحو التحول إلى الرى الحديث، وكذلك التأكد من قدرة الإنتاج المحلى على توفيرها.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤولى الوزارات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى ومستجدات تطبيق منظومة التحول للرى الحديث.

ونشرت الصحيفة أن مدبولى أكد أن منظومة التحول للرى الحديث، تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس السيسى، نظراً لما تقدمه من نتائج إيجابية كبيرة، سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين، مُمثلة فى رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى كلف بالاستعداد لإطلاق برنامج ضخم للتحول للرى الحديث، وذلك لما لهذا المشروع من أهمية بالغة وفوائد عديدة سيجنى المزارعون ثمارها، لافتا إلى أنه ينتظر تفاصيل هذا البرنامج، لاستعراضها مع الوزراء المعنيين، ومسؤولى البنك المركزى، تمهيدا للاتفاق على آليات تمويل هذا المشروع.

وتحت عنوان "د.معيط.. فى لقائه وزير الخزانة الأمريكى: الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادى، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادى الثنائى المشترك؛ بما يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.

ونسبت الصحيفة لمعيط قوله - خلال لقائه أمس مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكى - "نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة فى المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى يوفرها الاقتصاد المصرى، لاسيما فى ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخزانة الأمريكى أشاد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، واحتواء جائحة كورونا، مؤكدًا أنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من القوة والصلابة فى مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحبا بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها فى مجال الإصلاح الاقتصادى للدول المجاورة، على النحو الذى يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى ما ذكره الوزير الأمريكى بشأن تطلع بلاده إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر؛ بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر، خاصة فى ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأمريكية عن أسواق بديلة أخرى، وقال "نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائى المشترك فى مكافحة عمليات غسيل الأموال التى باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة فى ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة".

وتحت عنوان "البترول: تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية مارس"، ذكرت صحيفة الأخبار أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول "يناير- مارس 2021"، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلية فى ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة تقوم بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى.