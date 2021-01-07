الارشيف / أخبار مصرية

اليوم.. تكريم مناطق هيئة الأوقاف بطنطا والدقهلية وكفر الشيخ

0 نشر
كريم شعبان 2021-01-07 08:28 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك نظرا لجهودها المتميزة خلال الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021 وتحقيقهم لكامل المستهدف من مناطقهم خلال 3 أشهر متتابعة كل شهر على حدة وفى الإجمالى العام.

ومن المقرر أن يتسلم شهادة التكريم عن كل منطقة مدير المنطقة، بديوان عام الوزارة.

جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف حققت نموًا بلغ أكثر من 20% فى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. تكريم مناطق هيئة الأوقاف بطنطا والدقهلية وكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا