اليوم.. تكريم مناطق هيئة الأوقاف بطنطا والدقهلية وكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك نظرا لجهودها المتميزة خلال الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021 وتحقيقهم لكامل المستهدف من مناطقهم خلال 3 أشهر متتابعة كل شهر على حدة وفى الإجمالى العام.
ومن المقرر أن يتسلم شهادة التكريم عن كل منطقة مدير المنطقة، بديوان عام الوزارة.
جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف حققت نموًا بلغ أكثر من 20% فى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
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