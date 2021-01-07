الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ البابا تواضروس والجاليات المصرية بعيد الميلاد المجيد

هنأ الاتحاد العام للمصريين في الخارج نيافة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل الطوائف المسيحية في مصر وكل التجمعات المسيحية في الجاليات المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال علاء سليم الأمين العام للإتحاد العام للمصريين في الخارج أن التلاحم بين اقباط مصر مسلميها ومسيحيها والتعايش بينهم يعد شكلًا حضاريا لرقي الشعب المصري الذي يثبت يومًا بعد يوم مدى وحدتهم وتكاتفهم .

وأضاف سليم أن النسيج المصري بين قطبي الأمة لا يمكنه أن يفرط مهما حاولت قوى الشر اللعب على أوتار الوحدة الوطنية في مصر.

كما اشار رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج م. اسماعيل احمد علي أن التحديات التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير، وحتى الآن زادت من صلابة قطبي الأمه المصرية وجعلت من اعيادها فرحة لكل المصريين وتمنى رئيس الإتحاد أن يحفظ الله مصر بكل طوائفها مسلميها ومسيحييها وأن يجعل اعيادها بشارة خير لمصر بإذن الله.