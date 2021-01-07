حالة الطقس اليوم الخميس 7-1-2021.. تحذيرات عديدة بسبب الشبورة

حالة الطقس اليوم الخميس 7-1-2021، تشهد البلاد حالة من الإستقرار في درجات الحرارة خلال الفترة الراهنة، حيث يتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وكذلك شمال الصعيد التي تتمتع بحرارة معتدلة.

أهبت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات لتوخي الحذر من الشبورة المائية التي تخفي الطريق سواء في الصباح الباكر أو خلال الساعات الأخيرة من اليوم، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من الطرقات حفاظًا على الأرواح لحين تلاشي الشبورة.

درجات الحرارة اليوم في المدن وعواصم الجمهورية

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23



درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 23



درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23



درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 21



درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21



درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 21



درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23



درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23



درجات الحرارة في السويس الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24



درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 23



درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 19



درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27



درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26



درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25



درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24



درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 25



درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 09 والعظمى 26



درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 28



درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 28



درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 29



درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 29



درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 26

