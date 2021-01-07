إنفوجراف.. الدولة تنشط السياحة بشتى فى مصر

جدة - نرمين السيد - تخطط وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لإطلاق مبادرة «شتى فى مصر» قريبا لتنشيط السياحة الداخلية من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد، وإجازة منتصف العام الدراسى.





وتأتى المبادرة ضمن آليات قطاعى السياحة والطيران لدفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية. والإنفوجراف التالى يوضح الهدف من المبادرة وأهم المدن مستهدفة خلالها. جدير بالذكر أن غرفة المنشآت الفندقية أبدت استعدادها للمشاركة فى المبادرة، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع جمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة فى المبادرة.

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