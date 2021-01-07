دار الإفتاء تهنئ على جمعة بعضوية مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - هنأت دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الدكتور على جمعة -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية السابق- على الثقة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين فضيلته عضوًا بمجلس النواب.





وأضافت "الإفتاء" فى بيان اليوم الخميس،": "راجين الحق سبحانه وتعالى أن يعينه على استكمال مشوار العطاء والإنجاز الذى لم ينقطع يومًا عنه، فلا يزال فارسًا نبيلًا فى سبيل خدمة مصر والمؤسسة الدينية والخطاب الدينى الرشيد فى مجالاته المختلفة، وفى الخدمة المجتمعية الراقية، والعمل الإنسانى العام، سدد الله خطاه وأعانه على ما أقامه فيه".



وأكد المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب فى تصريحات له مؤخرا، الجاهزية لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى "2021-2026" بدءاً من 10 يناير 2021، وأن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعى الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.

وأقرت المادة 276 بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتبدأ الجلسة بأداء هذا اليمين رئيس الجلسة والعضوين المعاونين ثم باقى الأعضاء عضوا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك، وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.