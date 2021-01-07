بأجر كامل.. "القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة 7 يناير بالقطاع الخاص

أرسل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، منشورًا إلى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة اليوم 7 يناير بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.
وكان سعفان، قد حدد إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن تحتسب بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، معربا عن خالص التهاني للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.
وقال الوزير، في يبان، الخميس، إن ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح "سعفان"، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.
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