القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 85 شابًا بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 85 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 712 شابًا.
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية بواقع مليون و 242 ألفًا و 500 جنيه لـ 2485 عاملا ، وصرف منح للرعاية الصحية لـ 9 عمال آخرين بمبلغ 22 ألف جنيه .
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 232 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 38 محضرًا للمنشآت المخالفة .
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