انت الان تتابع تفاصيل خبر استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في عيد الميلاد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 يناير 2021، عيد الميلاد المجيد، استقرارا في البنوك العاملة بالسوق المحلي أمام الجنيه المصري.

وكان سعر الدولار قد انخفض في تعاملات أمس الأربعاء أمام الجنيه، بقيمة بلغت قرشين في البنك المركزي المصري، بينما تراجع بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي.

أسعار الدولار في البنوك في تعاملات الخميس

اختلفت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس “عيد الميلاد الجديد بشكل طفيف حيث جاءت الأسعار علي النحو التالي :

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار اليوم الخميس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: وصل سعر الدولار في بنك مصر في بداية تعاملات الخميس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.75 جنيه للبيع و نحو 15.65 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية: وصل سعر الدولار في بداية التعاملات نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: سجل الدولار في بنك قناة السويس اليوم الخميس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، في بداية تعاملات اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7 يناير

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، استقرار في مقابل الجنيه وفقا لآخر التعاملات حيث جاءت الأسعار كالتالي:

الريال السعودي: سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع وذلك في البنك الأهلي المصري، في الوقت الذي وصل فيه في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الدرهم الإمارتي: بلغ سعر الدرهم الإماراتي في أخر التعاملات أمام الجنيه المصري نحو نحو 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع في بنك قناة السويس ، وسجل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر ، وفي البنك الأهلي وصل سعره نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

اليورو: سجل اليورو، في البنك التجاري الدولي نحو 19.20 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلي المصري وصل سعره نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس سجل 19.18 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: سجل وفق آخر تعاملات قبل اليوم الخميس نحو 21.27 جنيه للشراء و21.51 جنيه للبيع في بنك مصر ، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 21.22 جنيه للشراء، و21.48 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي 21.19 جنيه للشراء و21.53 جنيه للبيع.

الجنيه يحافظ علي قوته في 2020 أمام الدولار

نجح الجنيه المصري خلال عام 2020 المنصرم، من الحفاظ علي قوته رغم جائحة فيروس كورونا التي ضربت اقتصاديات الكثير من دول العالم وأثرت بشكل كبير علي عملات الأسواق الناشئة، حيث ارتفع الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي في تلك السنة بنسبة بلغت 2.25%، في الوقت الذي خسرت عملات الاسواق الناشئة الأخرى ما يتراوح بين 2 %و30 % أمام العملة الأمريكية.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي خلال عام 2020، بنسبة تراوحت بين 29 قرشا و32 قرشا أمام الجنيه المصري، وذلك بسب زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية من خلال الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، بالإضافة إلي تراجع حجم الواردات المصرية.

وساهم ارتفاع سعر العائد علي الجنيه المصري في الحفاظ علي المكتسبات وجذبت المستمثرين الأجانب للاستثمار في العملة المصرية خاصة وأن السعر يتحدد حسب قوي العرض والطلب

وكان صندوق النقد الدولي، قد أشاد بالسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، مشيرا إلي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بدرجة محدودة، مؤكد ان استمرار مرونة سعر الصرف یساعد على استیعاب الصدمات الخارجیة.