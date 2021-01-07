الزمالك يحايل فرجاني ساسي للإستفادة من بيعه

يشهد نادي الزمالك أزمات متواصلة بسبب عدم رغبة الاعب فرجاني ساسي في تجديد عقودة وايضاً لاعب الفريق مصطفي محمد حيث يرغب في الرحيل وخوص رحلة احتراف جديدة.

يعيش نادي الزمالك أزمة لاتنتهي وهي عدم تجديد عقود الاعب فرجاني ساسي ورغبته في الرحيل عن النادي حيث تقدم له عرض من الدحيل القطري وسيتقاضى 7مليون دولار ويشارك في كأس العالم للأندية .

ويخشي الفارس الأبيض رحيل الاعب بدون مقابل حيث ينتهي عقد الاعب في نهاية الموسم الحالي ولكن يحق للاعب التوقيع لاي فريق عند اقتراب انتهاء عقدة حينها يبقي الاعب حر حيث يريد النادي الإستفادة من لاعب خط وسط الفريق مالياً .

ويغيب فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في الأسبوع السادس من الدورى حيث لن يتمكن اللاعب من المشاركة في أي تدريبات قبل المباراة بخلاف غيابه عن التدريبات طوال الأسبوع .

وأشارت أنباء إلى أن الاعب غادر الي بلاده بسبب سفره للتشاور مع اسرته بشأن العرض المقدم له من الدحيل القطري.

ويحاول مسؤولو الفارس الأبيض اقناع الاعب في استمراره داخل جدران النادي مثلما جدد لاعبو الفريق شيكابالا لمدة موسمين دون شروط، ويوسف اوباما لمدة 3 مواسم، ومحمود جنش لمدة 3 اعوام.

وقدم النادي عرض جديد لموافقة اللاعب على التوقيع لكن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب عدم حصول اللاعب علي مستحقاته المالية المتأخرة .

وبعدها خرج مسؤولو القلعة البيضاء وتحدث أن السبب وراء تأخر تسديد المستحقات المالية اللاعب هي ان تم تحويل المبلغ الي حسابة الشخصي ولكن التحويل يأخذ فترة من الوقت .

ونشر أمس لاعب الدحيل القطري يوسف الماسكني مع لاعب الزمالك فرجاني ساسي عبر استوري"انستجرام" مما يشير الي اقتراب ساسي للأنضمام الي الفريق القطري .

يذكر أن نادي الزمالك أمس قد نشر بيانا يعرب فيه عن استنكاره للعروض التي انهالت فجأة على لاعبيه، مما دفع مسؤولو الزمالك لاتخاذ قرار بعدم النظر في أي عروض للاعبين في الفترة الحالية.

وانضم فرجاني ساسي في عام 2018 لمدة 3مواسم قادماً من فريق النصر السعودي، وبلغ قيمة انتقالة الي الفارس الأبيض 120 مليون جنية.

وسجل هدفاً في كاًس العالم مع منتخب تونس امام منتخب انجلترا

و حصل في تونس على 4 بطولات منها، ثلاثة دوري مع الصفاقسي موسم 2012/2013، والترجي موسمي 2016/2017 و 2017/2018 وبطولة كأس مع الترجي موسم 2015/2016.

