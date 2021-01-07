أسعار الذهب اليوم الخميس 7-1-2021.. تراجع كبير في سوق الصاغة

الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الخميس 7-1-2021، استقرت مع بداية التعاملات اليومية بعد حالة التراجع الكبيرة التي شهدها السوق مساء أمس، حيث انخفضت الأسعار بقيمة 16 جنيهًا ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 833 جنيهًا.
لفتت العديد من التوقعات العالمية إلى أن أسعار الذهب اليوم سيعود للإرتفاع مع نهاية التعاملات اليومية، إلا أنه سيكون ارتفاع طفيف، وذلك على خلفية ارتفاع الاونصة مرة أخرى.
تراجع الذهب لأكثر من 2% متأثرًا بانتعاش في الدولار الأمريكي، وذلك بعد فترة كبيرة من القفزات الجنونية التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال العام الماضي 2020، الذي كان بمثابة العام الذي هدد نواحي الحياه المختلفة بسبب تفشي فيروس كوورنا الذي كان له تأثيره على الأسعار بشكل عام.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 714 جنيهًا.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى الـ 833 جنيهًا.
توقف سعر الذهب عيار 24 عند 952 جنيهًا.
بلغ الجنيه الذهب 6664 جنيهًا.
أما عن السعر العالمي فقد سجل 1919 دولار.
أسعار الذهب بالمصنعية
دوت الخليج يحرص على تقديم آخر الأسعار المتداولة في سوق الصاغة بشكل يومي، كي تساهم في إمكانية وصول المشتري إلى الأسعار بكل سهولة ويسر.
تختلف أسعار الذهب من محل للآخر، وكذلك من محافظة إلى أخرى، بسبب المصنعية التي تتراوح بين 30 لـ 65 بإختلاف عيار الذهب، وغيرها من العوامل التي قد تؤدي إلى تغير الأسعار بشكل طفيف.
الجدير بالذكر، أن سوق الصاغة شهد ركود كبير على مدار الفترة الماضية بعد عزوف الموطنين عن شراءه واعتباره سلعة غير أساسية، بعدما بات عثرة في طريق الشباب إلى الزواج ليرهقهم بطريقة متضاعفة بأسعاره التي تخطت حدود الأساطير.
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