أسعار الذهب اليوم الخميس 7-1-2021.. تراجع كبير في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-1-2021، استقرت مع بداية التعاملات اليومية بعد حالة التراجع الكبيرة التي شهدها السوق مساء أمس، حيث انخفضت الأسعار بقيمة 16 جنيهًا ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 833 جنيهًا.

لفتت العديد من التوقعات العالمية إلى أن أسعار الذهب اليوم سيعود للإرتفاع مع نهاية التعاملات اليومية، إلا أنه سيكون ارتفاع طفيف، وذلك على خلفية ارتفاع الاونصة مرة أخرى.