التنمية المحلية: خطة جديدة لوقف التدهور البيئى بالدقهلية 

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن الخطة تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية ، وأيضا مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

جاء ذلك خلال حضور شعراوى توقيع عقد اتفاق بين محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار والدكتور هشام شريف العضو المنتدب لشركة" إيكارو" لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحى الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية ، مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3.500 طن/ يوم.

وقال شعراوى إن هذا العقد يهدف إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بالمحافظة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للمخلفات، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضاء المواطنين".



وأضاف أن العقد يتضمن قيام شركة "ايكارو" بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة تلزم للوصول إلى طاقة استيعابية 3.500طن/ يوم، وإدارة وتشغيل المدفن الصحى الهندسى على مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو مركز بلقاس، ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع إلى المدفن الصحى للتخلص الآمن منها وفقاً للضوابط والمعايير البيئية.

كما أوضح وزير التنمية المحلية، أن هذا العقد يأتى استكمالا للدور الذى قامت به الوزارة فى التخلص من أكبر مقلب عشوائى بجمهورية مصر العربية بمنطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، حيث تم التخلص من أكثر من نحو 850 ألف طن من التراكمات التاريخية التى كانت مشتعلة بصفة مستمرة وإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بالشرق الأوسط بسعة تصميمية تصل إلى 1.200 طن/ يوم بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة.

وأشار إلى أنه بجانب ذلك سيتم استكمال العمل فى تطوير مصنع ميت غمر بسعة تصميمة 450 طن/ يوم من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات للعام المالى 2020-2021 بالإضافة إلى دعم المحافظة بـ 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة، مشيراً إلى جهود الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة فى إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئى والصحى نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة.

ولفت شعراوى إلى أنه تم توجيه الهيئة العربية للتصنيع لرفع ونقل جميع المخلفات المتولدة من جميع مراكز المحافظة ونقلها إلى المدفن الصحى بمنطقة قلابشو، وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب والتى بلغت نحو 850 ألف طن، وإنشاء مصنع للمعالجة والتدوير للمخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم (عدد 2 خط) فى منطقة سندوب لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حى شرق المنصورة - حى غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بنى عبيد)، وبتكلفة تقديرية بلغت 306 ملايين جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتطوير مصنع المنزلة بأحدث التكنولوجيات الألمانية بطاقة تصميمية تصل لنحو 450 طن/يوم والتى ستساهم فى تعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات بالمحافظة وتقليل كمية المخلفات التى سيتم التخلص منها بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه، ومن المتوقع تسليم المصنع وبدء تشغيله فى يونيو 2021.

وأضاف شعراوى أن هذا بخلاف ما تم تخصيصه للمحافظة من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات فى عامها الأول (2019-2020) من خلال إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمنية النصر، كما تتضمن خطة العام الثانى (2020-2021) تطوير مصنع بشلا بميت غمر لتصل كفاءته لنحو 450 طن/ يوم وتوريد 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل داخل مراكز المحافظة.

من جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة، لافتاً إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التى تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين.