الحكومة تنفى إطلاق موقع لصرف منحة الـ 500 جنيه للأسر غير القادرة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إطلاق القوى العاملة موقعا إلكترونيا جديدا لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة.





وتواصل المركز، مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق القوى العاملة أى مواقع إلكترونية جديدة لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة، مُشددةً على أن تلك المواقع مزيفة ولا علاقة للوزارة بها نهائياً، مُوضحةً أن الموقع الرسمى للوزارة هو "من هنا "، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المواقع المزيفة.

وفى إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة كورونا، تم صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، فى 6 ديسمبر الماضى، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأسفرت عمليات التنقية عن وصول عدد المستحقين الفعليين لصرف المنحة المقررة إلى 2 مليون و260 ألف عامل، وقد تم توزيع المستحقين للصرف "للمرحلة الثانية" من إجمالى مستحقى الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الآتى: (690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل فى المرحلة الأولى - 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومى، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية - 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى - 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة).