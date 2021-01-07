صور.. السفير المصرى يهنئ الأنبا أرسانى.. أجواء عيد الميلاد فى هولندا

جدة - نرمين السيد - قدم حاتم عبد القادر، السفير المصرى بلاهاى فى هولندا يرافقه كل من القنصل العام للسفارة، حازم فوزى، والسكرتير الأول بالسفارة، شريف عبدالعزيز، التهنئة للأنبا أرسانى، أسقف هولندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قام السفير بقراءة تهنئة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، للمصريين فى الخارج بالعيد.





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