القوى العاملة: تحويل وتحصيل 304.5 مليون جنيه معاشات الضمان الاجتماعي ومستحقات المصريين...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 99 ألفاً و211 دولاراً، أي ما يعادل مليون و555ألفاً و624 جنيها مصريا تقريبا.

وكشف سعفان عن أنه تم تحويل معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية بمبلغ

6 ملايين و402 آلاف و737 دولارا ، بما يعادل 100 مليون و 394 ألفاً و916 جنيها مصريا.

تابع قائلا : إنه تم تحصيل وتحويل مستحقات الضمان الاجتماعي للمواطنين المصريين الذين غادروا الأردن نهائيا لنحو 6763 مواطنا مصرياً ، حيث بلغت المستحقات المحولة 12 مليون و 792 ألفاً و650 دولاراً ، أي ما يعادل آلاف و428 جنيها مصريا تقريبا وذلك خلال العام المنصرم 2020.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 386 فرصة عمل والعقود التي تم التصديق عليها، فضلا عن تسوية 84 شكوي وديا ، وإحالة 88 شكوي للقضاء وإلى وزارة العمل وتم حلها وذلك من إجمالي الشكاوى الواردة للمكتب البالغة 172 شكوي عمالية .

وأوضح الملحق العمالي طلعت السيد، أنه تم خلال العام إصدار 98 شهادة مستثمر للخروج من الأردن والعودة، و158 شهادة طلاب للخروج من الأردن والعودة للأم وأبناءها ، و193 موافقة على استخراج وتجديد تصاريح عمل السيدات ، وفي مجال العلاقات والتواصل والاجتماعات والرد على الاستفسارات وحل الشكاوى العاجلة والبسيطة وتقديم الاستشارات فقد قام المكتب بـ 35 زيارة ميدانية للمنشات وأصحاب الأعمال، و44 لقاءً واجتماعاً مع التجمعات العمالية ، 226 لقاءً واجتماعاً وزيارة للجهات الحكومية المعنية، فضلا عن 10 آلاف و 895 استشارات واستفسارات ومساعدات وشكاوى عبر الهاتف وحلها.

كما يقوم المكتب وبشكل مستمر بتوعية المواطنين العاملين في الأردن بضرورة الحرص على الالتزام بكافة تعليمات التباعد الجسدي وأخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا ، كما يتم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم.