الجريدة الرسمية تنشر قرار تأسيس شركة مساهمة لنقل السلع داخل وخارج مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة" يكون غرضها الرئيسي النقل البحري لكافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما في ذلك تملك الشركة للسفن التجارية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

يأتي تأسيس الشركة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع حجم الأسطول الملاحي المصري، وزيادة عدد سفن الشحن التي ترفع العلم المصري.

كما نشرت الجريدة قرارا لرئيس الوزراء بشأن اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي.