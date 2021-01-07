جثامين المعتمرين المصريين المتوفين بالسعودية تصل مطار القاهرة

وصلت جثامين المصريين الثلاثة المتوفين جراء حادث مروري في المملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة.

ولقي المصريون الثلاثة مصرعهم في حادث مروري أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، ووصلت الجثامين على متن طائرة الخطوط السعودية، وأن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في تمام ساعة 8:55 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وصرح السفير عمرو محمود عباس أن القنصلية العامة بجدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكةالعربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطنا مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداءسنة العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وبحسب الأوراق الرسمية فإن عدد الوفيات من المصريين 3 معتمرين وهم : هشام رجب محمد ونجله حازم وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجةمقيم مصري هو أحمد السيد أحمد.

ووقع الحادث على بعد 310 كلم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية،وعلى متنها 16 من المواطنين المصريين كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهوما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.