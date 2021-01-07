أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز شهادة الأيزو لأنظمة السلامة

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في اجتياز تفتيش شركة SGS المانحة للشهادات الآيزو، وصرح بذلك الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس اكاديمية مصر للطيران للتدريب .

كما اكد الطيار وليد سليمان نائب رئيس الأكاديمية ان فريق العمل بالاكاديمية لم يدخر اي جهد في اتباع كافة الإجراءات اللازمة لانجاح التفتيش.

وأوضح الشقنقيري أن الأكاديمية حصلت على شهادة الأيزو 45001:2018 لأنظمة إدارة السلامة و الصحة المهنية دون وجود اية ملاحظات ، وقد أبدى وفد الشركة رضاهم بالعملية التدريبية والإشادة بمجهودات الإدارة العامة للجودة برئاسة السيد المهندس حاتم عبد الحكيم وقسم السلامة والصحة المهنية برئاسة الأستاذ محمد شبيب وما تتمتع به الأكاديمية من منظومة تدريب عالية الجودة تضاهى المستويات العالمية.

و بذلك تعد الأكاديمية هي أول أكاديمية تدريب تحصل على هذه الشهادة علي مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضاف الشقنقيري تأتي هذة الشهادة تزامنًا مع استلام أكاديمية مصر للطيران للتدريب لأحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320neo بالإضافة إلى حصوله اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوربية EASA ليصبح جاهز لاستقبال تدريب الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك نفس الطراز، وهذا يؤكد على ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية المتخصصة في مجال التدريب ومواكبتها لأعلى المقاييس العالمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران على اتباع كافة المعايير الدورية والالتزام بتجديد الاعتمادات الدولية.