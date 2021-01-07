التنمية المحلية : خطة جديدة لمنظومة المخلفات بالدقهلية لوقف التدهور البيئي

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات بالتنسيق والشراكة الكاملة مع وزارات البيئة والمالية والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية ، وأيضا مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

جاء ذلك خلال حضور شعراوي اليوم الخميس توقيع عقد اتفاق بين محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار والدكتور هشام شريف العضو المنتدب لشركة" إيكارو" لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية ، مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3500 طن/ يوم.

وقال شعراوي " إن هذا العقد يهدف إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بالمحافظة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ، ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للمخلفات ، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضاء المواطنين".

وأضاف أن العقد يتضمن قيام شركة "ايكارو" بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة تلزم للوصول إلى طاقة استيعابية 3500طن/ يوم ، وإدارة وتشغيل المدفن الصحي الهندسي على مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو مركز بلقاس ، ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع إلى المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقًا للضوابط والمعايير البيئية.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أن هذا العقد يأتي استكمالا للدور الذى قامت به الوزارة فى التخلص من أكبر مقلب عشوائي بجمهورية مصر العربية بمنطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، حيث تم التخلص من أكثر من نحو 850 ألف طن من التراكمات التاريخية التى كانت مشتعلة بصفة مستمرة وإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بالشرق الأوسط بسعة تصميمية تصل إلى 1200 طن/ يوم بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة .

وأشار إلى أنه بجانب ذلك سيتم استكمال العمل في تطوير مصنع ميت غمر بسعة تصميمة 450 طن/ يوم من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات للعام المالي 2020-2021 بالإضافة إلى دعم المحافظة بـ 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة ، مشيرًا إلى جهود الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة في إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئي والصحي نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة.

ولفت شعراوي إلى أنه تم توجيه الهيئة العربية للتصنيع لرفع ونقل جميع المخلفات المتولدة من جميع مراكز المحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بمنطقة قلابشو، وكان قد تم توقيع بروتكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب والتى بلغت نحو 850 ألف طن، وإنشاء مصنع للمعالجة والتدوير للمخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم ( عدد 2 خط) فى منطقة سندوب لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حي شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بني عبيد)، وبتكلفة تقديرية بلغت 306 ملايين جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتطوير مصنع المنزلة بأحدث التكنولوجيات الألمانية بطاقة تصميمية تصل لنحو 450 طن/يوم والتي ستساهم في تعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات بالمحافظة وتقليل كمية المخلفات التي سيتم التخلص منها بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه، ومن المتوقع تسليم المصنع وبدء تشغيله فى يونيو 2021.

وأضاف شعراوي أن هذا بخلاف ما تم تخصيصه للمحافظة من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات فى عامها الأول (2019-2020) من خلال إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمنية النصر ، كما تتضمن خطة العام الثاني (2020-2021) تطوير مصنع بشلا بميت غمر لتصل كفاءته لنحو 450 طن/ يوم وتوريد 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل داخل مراكز المحافظة.

من جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية إن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة ، لافتًا إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين .

ووجه مختار الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية للدعم الذي قدمه خلال الفترة الماضية في ملف تحسين البيئة والنظافة والدعم المستمر الذي يقدمه لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، لافتًا إلى أن الاتفاق سيساعد على تشغيل جميع المصانع التي كانت متوقفة منذ عام تقريبًا .